В Бердянске неадекват на спортплощадке приставал к детям и бросал в них камни

Вчера, 29 мая, днем в Бердянске на спортивной площадке школы №4 произошел скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», там неадекватный парень приставал к детям.

По информации издания «РИА Мелитополь», неизвестный парень сидел долгое время на одном из тренажеров, а потом снял футболку, заорал и стал приставать к школьникам.

Также он бросал в ребят камни, пытался догнать и избить.

За детей заступился дедушка одной из девочек, а один из школьников вызвал полицию.

Хулигана доставили в городской отдел полиции. По словам свидетелей, он был в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее «Фраза» сообщала, что на улицах Чугуева Харьковской области вечером 23 июня 2018 года задержали полностью обнаженного мужчину, который приставал к местным подросткам.