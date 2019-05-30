Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Неизвестный поджег себя напротив Белого дома

Неизвестный поджег себя напротив Белого дома

В среду, 29 мая, в Вашингтоне произошло серьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный мужчина поджег себя в Президентском парке напротив Белого дома.

Сотрудники полиции и спецслужб вовремя подоспели и потушили мужчину, оказав ему после этого первую помощь. После этого его госпитализировали в больницу, сообщает CNBC.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности случившегося.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 июля 2018 года бывший военнослужащий Сергей Ульянов совершил самоподжог возле здания Министерства обороны Украины, где добровольцы требовали признать их равноправными участниками боевых действий.

3 августа 2018 года в центре оккупированного Симферополя акт самосожжения попытался совершить один из крымских татар.

Тэги: США, общество, мир, самосожжение, Белый дом, поджог

Комментарии

Статьи

30.05.19 09:08

5%-я «отмазка» для нуворишей, 100%-й «головняк» для рядовых украинцев

Автор: Александр Карпец

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
28.05.19 07:21

Молодежный чемпионат мира: сборная Украины – уже в плей-офф!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Прибыли Коломойского под угрозой: СБУ начала борьбу за отмену рынка электроэнергии
30.05.19 11:39

Прибыли Коломойского под угрозой: СБУ начала борьбу за отмену рынка электроэнергии

Автор: Сергей Кравцев, Replyua.net

Выбор редакции
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие

В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие
30.05.19 08:58
437
Последние новости
30.05.19 13:06

На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
30.05.19 12:53

Байден пригрозил Трампу импичментом
30.05.19 12:13

Индийский музыкальный YouTube-канал первым в мире набрал сто миллионов подписчиков
30.05.19 11:49

Епископ Сербской Церкви: Украина – на первом месте по количеству нарушений прав верующих в ЕС
30.05.19 11:35

Неизвестный поджег себя напротив Белого дома
30.05.19 11:33

В Киеве надолго зарядят дожди
30.05.19 10:20

Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП, которые были приняты после получения Томоса
Фото и Видео
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
Неизвестный поджег себя напротив Белого дома
Неизвестный поджег себя напротив Белого дома
Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле»
Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле»
Из киевского детсада похитили ребенка
Из киевского детсада похитили ребенка
В Днепре таксист сбил школьницу на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП
В Днепре таксист сбил школьницу на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП
В Будапеште утонул катер с корейскими туристами
В Будапеште утонул катер с корейскими туристами
Американские врачи сумели выходить 250-граммового ребенка
Американские врачи сумели выходить 250-граммового ребенка
Саакашвили похвастался удостоверением на возвращение в Украину
Саакашвили похвастался удостоверением на возвращение в Украину
Под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы
Под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы
Найем и Луценко «погрызлись» в Facebook
Найем и Луценко «погрызлись» в Facebook
fraza.ua
Новости блогосферы
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.