Неизвестный поджег себя напротив Белого дома

В среду, 29 мая, в Вашингтоне произошло серьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный мужчина поджег себя в Президентском парке напротив Белого дома.

Сотрудники полиции и спецслужб вовремя подоспели и потушили мужчину, оказав ему после этого первую помощь. После этого его госпитализировали в больницу, сообщает CNBC.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности случившегося.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 июля 2018 года бывший военнослужащий Сергей Ульянов совершил самоподжог возле здания Министерства обороны Украины, где добровольцы требовали признать их равноправными участниками боевых действий.

3 августа 2018 года в центре оккупированного Симферополя акт самосожжения попытался совершить один из крымских татар.