Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот пост назначен подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич. Указы опубликованы на сайте президента.

Оцерклевич — подполковник ВСУ, участник АТО. Занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

Там он, во время встречи с противником, пожал руку командиру сепаратистов «Мотороле» и назвал войну «братской, которая никому не нужна».

Ранее «Фраза» сообщала, что Владимир Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру руководителя Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.