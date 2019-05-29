Под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы

Утром среды, 29 мая, в селе Чайки под Киевом горела заправка. Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели уже ликвидировали пожар.

Как передает «Информатор», инцидент произошел на рассвете. Из-за пожара тут было заблокировано движение транспорта.

Известно, что на АЗС хранился бензин, дизель и газ. Местные жители говорят, что слышали взрывы.

К счастью, никто не пострадал.

Огонь уничтожил емкость с дизельным топливом, вагончик оператора и часть забора АЗС. При этом пожарным удалось спасти резервуар с топливом А-95 и автомобиль DAF LF.

Огонь тушили четырнадцать спасателей и четыре единицы техники.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», на складах в Киеве бушевал масштабный пожар.

Ранее под Киевом эпично сгорела заправка.