Пьяный Мосийчук в прямом эфире оскорблял телезрителей

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук угодил в очередной скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», он пришел на прямой эфир одного из телеканалов в нетрезвом состоянии.

Зрители, которые звонили в студию, высказывали свое мнение по этому поводу. На что народный избранник дал понять, что ему все равно: «Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть».

А позже Мосийчук и вовсе начал оскорблять телезрителей, которые его критиковали: «Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания... Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого».

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года народный депутат Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук со скандалом покинул передачу ZIKткнення на канале ZIK после того, как поругался с бывшим нардепом Инной Богословской. При этом перед эфиром Мосийчук употреблял алкоголь.