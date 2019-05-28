На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам

В понедельник вечером, 27 мая, в городке Коломыя Ивано-Франковской области погибла семейная пара. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь 54-летний глава семьи убил собственную жену, после чего наложил на себя руки.

Как передает пресс-служба областной полиции, приблизительно в 20-00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от пожарных, которые обнаружили два трупа в охваченном пожаром частном домовладении.

Прибыв на место инцидента, правоохранители установили, что погибшими являются 54-летний адвокат и его 56-летняя спутница жизни.

По предварительным данным, между супругами произошел семейный конфликт, во время которого хозяин дома схватил охотничье ружье и застрелил свою жену. Поняв, что совершил непоправимое, он написал предсмертную записку, после чего поджег одну из комнат и застрелился сам.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и эксперты. По факту гибели людей начато уголовное производство.

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