В Киеве по собственной глупости погиб пьяный одиннадцатиклассник

Во вторник, 28 мая, в Киеве на жилмассиве Воскресенка трагически погиб выпускник 11 класса. Как выяснили журналисты «Фразы», неосмотрительный школьник зачем-то решил «принять на грудь» на крыше многоэтажного дома.

Как передает «Информатор», трагедия на бульваре Перова, 16а произошла приблизительно в 13-00. По словам местных жителей, не проживающий в этой 9-этажке подросток каким-то образом попал на крышу дома и распивал там спиртные напитки.

Как рассказала свидетельница инцидента, в какой-то момент парень подошел к краю крыши, где потерял равновесие и упал вниз. Ему удалось зацепиться за карниз, однако забраться наверх он не смог и через некоторое время сорвался.

Сообщается, что от полученных травм подросток погиб на месте инцидента. Уже установлено, что он учился в 11-классе одной из школ Киева. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Как писала «Фраза», в Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной.

Ранее на Тернопольщине во время игры в прятки погиб 14-летний мальчуган.