Голуби атаковали чешскую теннисистку прямо во время матча

На открытом чемпионате Франции по теннису произошел курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсменку из Чехии Мари Бузкову во время матча с канадкой Бьянкой Андрееску атаковали голуби.

Произошло это еще в первом раунде встречи.

Из-за атаки стаи птиц чешская теннисистка не смогла завершить розыгрыш, а судья присудил очко сопернице, что вызвало у Мари Бузковой гневную реакцию.

Матч так и не доиграли: пока шли споры, стемнело, и игру перенесли.

Видео:

Как писала «Фраза», в США очень опасная птица разорвала своего хозяина.

Ранее в НХЛ эпично подрались два россиянина: один из них «ушел» в нокаут до конца матча.