Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 27 мая, молодежная сборная Украины по футболу U-20 провела свой второй поединок на Чемпионате мира, который в эти дни проходит в Польше. Как передает корреспондент «Фразы», соперником наших ребят была сборная Катара.

Для того, чтобы практически гарантировать себе выход из группы, подопечным Александра Петракова нужно было побеждать в этом поединке и спокойно играть с нигерийцами (впрочем, нужно было дождаться еще матча между США и Нигерией). Но первый тайм с Катаром получился очень невнятным. Порой даже были моменты, когда именно соперники наших ребят выглядели убедительнее.

Но все изменилось после перерыва. Видно было, что в раздевалке между игроками произошел серьезный разговор (как в матче с США), и сейчас, как и тогда, это подействовало. После перерыва украинцы забегали заметно активнее и за несколько первых минут второй сорокапятиминутки создали больше, чем за весь первый тайм.

До поры до времени результата не было, но все же на 59-й минуте Денис Попов таки вывел свою команду вперед. Капитан «молодежки» «Динамо» подключился на угловой и после атаки вторым темпом головой отправил мяч в сетку чужих ворот.

После забитого гола украинцы продолжали атаковать и имели еще несколько возможностей для того, чтобы увеличить счет. Но, увы, до финального свистка результат остался неизменным — победа Украины 1:0. Таким образом, после двух матчей сборная Украины практически гарантировала себе выход из группы, имея в своем активе 6 очков. Нужно ждать, как между собой сыграют сборные США и Нигерии, и после этого соответственно настраиваться на африканцев.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первой встрече украинцы обыграли сборную США со счетом 2:1.