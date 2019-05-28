Кличко не сдержал эмоций от постоянного появления трещин на «стеклянном» мосту

Председатель КГГА Виталий Кличко поделился с общественностью своими переживаниями по поводу появления очередных трещин на стеклянных участках пешеходного моста. Как выяснили журналисты «Фразы», столичный мэр выразил надежду, что вандалы одумаются и не будут вредить своему же городу.

Как передает «bigmir)net», по состоянию на понедельник, 27 мая, на «стеклянном» мосту заменили уже третье лопнувшее стекло. В КГГА заверили журналистов, что стеклянную пленку для проверки снимут и на других участках моста, а заодно дополнительно обработают их герметиком.

В свою очередь, городской голова Виталий Кличко опубликовал видео ремонтных работ на мосту и призвал киевлян вместе беречь и приумножать красоту родного города.

«Киев ‒ наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами», ‒ написал Кличко и добавил, что ему «действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города, опорочить кто словами, кто актами вандализма».

«Неужели не приятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?!», ‒ обратился он к хулиганам, причастным к появлению трещин на стеклянных участках моста.

Как писала «Фраза», на «стеклянном» мосту в Киеве уже образовались трещины.

Позднее Виталий Кличко объяснил, почему треснул «стеклянный» мост в Киеве.