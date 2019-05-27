В Киеве люди пытались «с толкача» завести трамвай

В воскресенье, 26 мая, вечером, в Киеве произошел довольно забавный случай — пассажиры дружно толкали сломавшийся трамвай № 12. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Как предположили пользователи соцсети, таким образом люди пытались его завести. Возможно, водитель трамвая совершил резкое торможение и остановился на том участке пути, где напряжения не было.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 февраля 2019 года в Киеве заглох троллейбус маршрута 37А (метро «Лесная» — улица Николая Закревского). Толкать его пришлось пассажирам.