На Буковине верующие УПЦ обратились к Зеленскому с просьбой защитить их от действий активистов ПЦУ

Прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви села Васлововцы Черновицкой области обратились к Президенту Украины Владимиру Зелинскому с просьбой защитить их от бесчинств, которые совершают в отношении них сторонники ПЦУ при поддержке местных чиновников. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, 26 мая, в течение целого дня продолжалась длительная попытка рейдерского захвата церкви, в которой верующие уже 120 суток круглосуточно совершают молитвенное стояние.

Видеообращение к Президенту Украины православные буковинцы записали перед храмом в 19 часов и разместили на официальный странице епархии в фейсбук и на YouTube-канале.

«Господин Президент, выслушайте нас, пожалуйста, мы — религиозная община Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы Черновицкой области уже 120 дней страдаем от произвола районной власти во главе с Юрием Китаро и областной власти во главе с Павлюком Михаилом, — отметили в пресс-службе епархии. — Мы уже 120 дней, с 27 января круглосуточно молимся в храме, оберегаем нашу святыню, Буковина еще не знала такого беспредела».

Верующие рассказали, что сторонники ПЦУ пришли под храм с болгаркой, чтобы срезать замки и выставить прихожан на улицу.

«Спасибо полиции, что нас успела защитить. А если завтра не успеют? »- говорится в сообщении.

«Секретно в кабинетах Черновицкой областной государственной администрации без нашего согласия, без нашего желания нас перевели в ПЦУ и с этими бумажками врываются в храм», — информируют в епархии.

Сообщается, что в селе есть монастырь и храмы ПЦУ, в которых активисты этой структуры могут собираться и просят оставить православную общину УПЦ в покое.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир.