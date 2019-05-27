Кличко объяснил, почему треснул «стеклянный» мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший «стеклянный» мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов. Как выяснили журналисты «Фразы», он попытался объяснить, что же произошло.

Виталий Кличко считает, что повреждение носит «механический характер».

Мэр столицы призвал киевлян и гостей города не кидать на мост бутылки и другие тяжелый предметы.

Ранее из-за трещин тут даже эвакуировали людей.

Позже он прокомментировал ЧП в «Фейсбуке», написав: «Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное, закаленное стекло не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток. Больно, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие».

Как писала «Фраза», на «стеклянном» мосту в Киеве уже образовались трещины.