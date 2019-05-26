Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок

В субботу, 25 мая, в Киеве состоялось торжественное открытие пешеходного моста, соединяющего Крещатый парк и Владимирскую горку. Как выяснили журналисты «Фразы», впечатляющее сооружение открывал городской голова Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром.

Как передает «Страна», высупая перед киевлянами, Виталий Кличко отметил, что общая стоимость строительства моста составила около 400 млн грн.

Сам мост на 90% построен из украинских стройматериалов и имеет следующие характеристики: длина ‒ 210 метров, ширина ‒ 6 метров (в зонах смотровых площадок ‒ 14 метров). Высота центральных опор сооружения ‒ 22 и 32 м.

«Я очень рад, что такие уникальные объекты есть в нашем городе», ‒ резюмировал Виталий Кличко, после чего вместе с братом протестировал объект, попрыгав на стеклянной части.

В свою очередь, журналист Евгений Куксин в Facebook обратил внимание собравшихся на тот факт, что под одну из стеклянных частей моста уже затекла вода.

По словам Куксина, глава КГГА пообещал устранить недоработки в кратчайшие сроки.

Как писала «Фраза», Кличко пообещал открыть метро на Виноградарь до конца 2021 года.

Ранее Виталий Кличко рассказал, за какой гонорар его брат готов вернуться в ринг.