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В Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку

В Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку

В субботу, 25 мая, в одном из супермаркетов Днепровского района Киева произошел инцидент, едва не стоивший жизни малолетнему ребенку. Как выяснили журналисты «Фразы», на 9-летнего мальчугана набросился неадекватный мужчина.

Как передает «Информатор», нападение на ребенка произошло в тот момент, когда он с мамой стоял в очереди к кассе. По непонятной причине, стоящий позади мальчика мужчина неожиданно схватил его за шею и сделал «крутящее» движение.

К счастью, в результате инцидента ребенок не пострадал. В свою очередь, мать мальчика мгновенно набросилась на нападавшего и толкнула его на пол, после чего неадеквата задержали неравнодушные покупатели.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Уже установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения (3,09 промилле). Его действия предварительно квалифицируются следователем как «хулиганство» (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Как писала «Фраза», в Киеве малолетний ребенок прямо на улице получил пулю в глаз.

Ранее в Киеве 6-летнего ребенка едва не убило апельсином.

Тэги: Киев, общество, нападение, супермаркет, столица, ребенок, Днепровский район Киева, видео, мать, хулиганство, криминал, пьяница, новости Украины

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