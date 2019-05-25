В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии

В пятницу, 24 мая, в Харькове прошел сильный ливень с градом. Как выяснили журналисты «Фразы», разбушевавшаяся стихия создала серьезные проблемы горожанам и автомобилистам.

Как передает «АТН», из-за ливня в центре города образовались огромные пробки, некоторые улицы оказались «по колено» в воде из-за «перегруза» ливневой канализации. Кроме того, от града пострадали растения во дворах и палисадниках.

В свою очередь, синоптики предупреждают харьковчан, что подобные капризы погоды ожидаются и в выходные.

Горожане тем временем выкладывают в сеть фото и видео стихии и ее последствий.

Как писала «Фраза», сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию.

Ранее сообщалось, что проливные дожди привели к поднятию уровня воды в реках Закарпатья. Подтоплены десятки домов, обрушены некоторые мосты.