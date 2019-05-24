Сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию

В пятницу, 24 мая, сильный ливень затопил целый ряд улиц в Святошинском районе Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие видео публикуют в соцсетях местные жители.

Как сообщает «Новое время», на кадрах можно видеть, как в результате ливня, который длился около часа, многие улицы оказались под водой, в связи с чем неудобства возникли как у водителей, так и у пешеходов.

Как сообщала «Фраза», проливные дожди привели к поднятию уровня воды в реках Закарпатья. Подтоплены десятки домов, обрушены некоторые мосты.