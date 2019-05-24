Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом стало известно в пятницу, 24 мая.

Политик сделала свое заявление для СМИ.

Она сообщила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня из-за критики соратников по поводу представленного обновленного соглашения с ЕС по Brexit.

После этого в стране начнутся выборы нового главы правительства.

Все это время Тереза Мэй останется временным исполняющим обязанности премьер-министра.

Как писала «Фраза», ранее Тереза Мэй пообещала уйти с поста премьер-министра Великобритании.