Автомобили Коломойского трижды приезжали к дому Тимошенко. Он говорит, что это понарошку

Кортеж олигарха Игоря Коломойского после его возвращения в Украине трижды был замечен у дома лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», сами фигуранты отрицают данные СМИ о встрече.

Как сообщает «Радио Свобода», 18 мая они заметили, как кортеж олигарха поехал в Козин, после чего у ворот Тимошенко запаркована тот же BMW, который выезжал из офиса Коломойского. Здесь же якобы находился автомобиль сопровождения самой Тимошенко, что, по мнению журналистов «с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома». По их словам, машины были в коттеджном городке около часа и потом выехали по Обуховской трассе обратно в офис Коломойского.

В следующий раз, как утверждается, кортеж Коломойского отправился в коттеджный городок, где живет Юлия Тимошенко, 21 мая. А на следующее утро Тимошенко после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержала его решение о роспуске Верховной Рады.

Вечером того же дня журналисты «Схем» снова заметили машину сопровождения Коломойского, припаркованную у въезда в тот самый коттеджный городок. А через 10 минут, как утверждается, из ворот ее дома выехала машина олигарха.

Сама Юлия Тимошенко не смогла вразумительно ответить на вопрос журналистов о встречах с Коломойским. В то же время олигарх опроверг данный факт и назвал все увиденное инсценировкой: «В связи с открытой слежкой, которую организируют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW — номера вы знаете — с автомобилем сопровождения по адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи».

При этом он заверил, что встреч с Тимошенко ни разу не было.

Между тем, журналисты также заметили машины Коломойского возле дома народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского. Однако они также опровергли факт каких-либо встреч.

Как сообщала «Фраза», 16 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский впервые вернулся в Украину после трехлетнего перерыва.