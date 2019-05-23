В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео

В четверг, 23 мая, в Киеве произошла драка между неизвестными молодчиками и сотрудниками коммунальных служб. Как выяснили журналисты «Фразы», в рукопашной схватке сошлись сразу пять человек.

Как передает «Киев Оперативный», потасовка между двумя парнями и тремя коммунальщиками произошла на пересечении улиц Ромена Роллана и Тулузы.

Что послужило причиной драки ‒ неизвестно. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что коммунальщики используют в драке «подручные средства» ‒ в частности, метлы.

«Зажигательное» видео сопровождается музыкальной композицией Mortal Kombat.

Как писала «Фраза», в Киеве произошла массовая драка из-за приезда звезд российской эстрады.

Ранее в Киеве после гонки подрались водители маршрутки и троллейбуса.