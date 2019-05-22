Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии

Утром среды, 22 мая, в итальянской Сиене произошло кровавое ДТП с туристическим автобусом. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем находились более полусотни россиян.
В результате аварии автобус перевернулся и рухнул в кювет.
Погиб как минимум один человек.
Десятки людей получили травмы – их госпитализировали.
Известно, что автобус ехал во Флоренцию.
Инцидент произошел возле города Монтериджони.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», на португальском острове Мадейра перевернулся автобус с немецкими туристами – погибли десятки людей.