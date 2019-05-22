Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии

Утром среды, 22 мая, в итальянской Сиене произошло кровавое ДТП с туристическим автобусом. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем находились более полусотни россиян.

В результате аварии автобус перевернулся и рухнул в кювет.

Погиб как минимум один человек.

Десятки людей получили травмы – их госпитализировали.

Известно, что автобус ехал во Флоренцию.

Инцидент произошел возле города Монтериджони.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», на португальском острове Мадейра перевернулся автобус с немецкими туристами – погибли десятки людей.