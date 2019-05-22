Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко

Вечером 21 мая 2019 года Владимир Зеленский провел первые кадровые назначения. На ютуб-канале «Фразы» появилось видео, посвященное этому знаковому событию.

Напомним фамилии всех первых назначенцев:

— Генерал-лейтенанта Руслан Хомчак назначен начальником Генерального штаба МО Украины.

— Юрист Андрей Богдан стал главой Администрации президента Украины.

— Сергей Шефир стал первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского.

— Сергей Трофимов стал первым заместителем главы Администрации президента Украины.

— Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко стали заместителями главы Администрации президента Украины.

— Андрей Ермак назначен помощником Президента Украины Владимира Зеленского.

— Руслан Стефанчук назначен советником Президента Украины — представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

— Михаил Федоров назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского.

Новый глава АПУ Андрей Богдан также заявил, что на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны сейчас рассматривается кандидатура Александра Данилюка.