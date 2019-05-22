Сотни людей в Москве были заблокированы в тоннеле метро

Вечером вторника, 21 мая, в Москве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», сотни людей были заблокированы в тоннеле метро.

Между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии застряли три поезда.

Примечательно, что помощь подоспела лишь почти через два часа.

Все это время люди провели в заточении.

Всех уже эвакуировали. Власти российской столицы заявляют, что никто не пострадал.

Причиной ЧП называют «потерю напряжения в контактном рельсе».

Как писала «Фраза», в Москве из-за проблем с шасси аварийно сел еще один самолет.