Международный «Букер» получила учительница из Омана

В Лондоне вручили Международную Букеровскую премию за 2019 год. Как выяснили журналисты «Фразы», ее за книгу «Небесные тела» получила учительница из Омана Джоха Аль Хартхи.

Как сообщают организаторы, награждение прошло в концертном зале Roundhouse.

В книге Джоха Аль Хартхи рассказывается история трех поколений семьи из ее родной страны.

Международную Букеровскую премию стали вручать с 2016 года писателям со всего мира, пишущим на английском языке, или публикующимся в Британии.

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Как писала «Фраза», Букеровскую премию вручили североирландской писательнице за «необыкновенно оригинальный» роман о 1970-х.