Онищенко засобирался в Украину на суд. Но не над собой

Беглый народный депутат Украины Александр Онищенко, находящийся в розыске, заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе над бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, это может произойти в ближайшие две недели.

«Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней — две недели», — заявил Онищенко в эфире телеканала «112 Украина» 21 мая.

По словам беглеца, у него есть доказательства причастности Порошенко к коррупционным схемам: «Мы знаем, чем он занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств». «Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом», — заявил Онищенко.

Кроме того, он также заявил о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, но не сообщил, с какой политической силой. По его словам, этот вопрос, в частности, зависит от того, останется ли мажоритарная составляющая в законе о выборах.

Как сообщала «Фраза», 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Александра Онищенко.

Тогда же стало известно, что Онищенко покинул Украину . Он заявил, что не вернется в страну, потому что его «подставили и в очередной раз кинули».

При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий намекнул, что Онищенко улетел через Минск в Москву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Онищенко могут объявить в международный розыск и конфисковать имущество, если он не вернется.

5 августа в НАБУ сообщили, что народный депутат Александр Онищенко, повторно вызванный в НАБУ, не явился на допрос.

Сам Онищенко пообещал все рассказать, но только в Лондоне.

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд рассмотреть ходатайство и объявить 8 августа депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко в розыск.

1 декабря руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук заявил, что Службой безопасности Украины получены данные, которые свидетельствуют о наличии в действиях народного депутата Александра Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

В конце декабря 2016 года Онищенко обвинил президента Украины Петра Порошенко в беспрецедентной коррупции. И в подтверждение своих слов начал публикацию записей своих якобы разговоров с ним.

Напомним, Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в 3 млрд грн.