Бандиты на мотоциклах убили десятки крестьян в Нигерии (18+)

Нигерийский штат Кацина потрясла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», местные банды убили как минимум 26 крестьян.

Их тела уже найдены.

По данным полиции, вооруженные головорезы совершали свои налеты на мотоциклах.

Еще более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Продолжаются поиски тел. Труп разбросаны в километрах друг от друга по несколько тел, преимущественно их спрятали в лесу.

Видео 18+

Как писала «Фраза», во время давки на президентском митинге в Нигерии погибли более дюжины людей.

Ранее нигерийские пираты ограбили и увезли в неизвестном направлении моряков из Украины.