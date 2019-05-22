Бразилию потрясла жестокая бойня в одной из церквей

В бразильском Паракату произошла кровавая бойня. Как выяснили журналисты «Фразы», людей расстреляли в одной из местных церквей.

Как передает местная полиция, жертвами инцидента стали как минимум четыре человека.

Уже известно, что убийцей стал жених: перед свадебной церемонией 39-летний Рудсон Арагон Гимараеш убил свою невесту, после чего пришел в церковь, где принялся стрелять в гостей.

Всего в церкви находились два десятка человек.

Полиции удалось оперативно среагировать, ранить и задержать убийцу.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Бразилии произошел массовый расстрел детей.

Ранее президент Бразилии объявил о тотальной декоммунизации в стране.