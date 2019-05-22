Бразилию потрясла жестокая бойня в одной из церквей

В бразильском Паракату произошла кровавая бойня. Как выяснили журналисты «Фразы», людей расстреляли в одной из местных церквей.
Как передает местная полиция, жертвами инцидента стали как минимум четыре человека.
Уже известно, что убийцей стал жених: перед свадебной церемонией 39-летний Рудсон Арагон Гимараеш убил свою невесту, после чего пришел в церковь, где принялся стрелять в гостей.
Всего в церкви находились два десятка человек.
Полиции удалось оперативно среагировать, ранить и задержать убийцу.
Видео с места ЧП:
Как писала «Фраза», в Бразилии произошел массовый расстрел детей.
Ранее президент Бразилии объявил о тотальной декоммунизации в стране.