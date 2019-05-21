Скончался легендарный трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

В понедельник, 20 мая, у себя в доме в Вене скончался легендарный австрийский гонщик Ники Лауда. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в возрасте семидесяти лет.

О его смерти сообщила семья.

Андреас Николаус Лауда родился в Австрии в 1949 году. В «Формуле-1» он выступал с 1971 по 1985 годы, трижды выиграв чемпионство – в 1975 и 1977 годах с Ferrari, а такде в 1984 году с McLaren.

Блестящую карьеру не оборвала даже жуткая авария в 1976 году, после которой лицо гонщика было частично обожжено и изуродовано.

Он нашел в себе силы вернуться в спорт.

В последний год у него были серьезные проблемы с легкими.

Как писала «Фраза», легендарный испанский гонщик едва не погиб в жуткой аварии.