Ляшко «приставал» к Зеленскому, но нардепа «приняла» охрана

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко устроил скандал в Администрации президента Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это во вторник, 21 мая, на встрече Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и главами парламентских фракций и групп.

Приехав на встречу на велосипеде, Олег Ляшко принялся вести из здания на Банковой прямую трансляцию у себя в «Фейсбуке».

Ему удалось поймать в коридоре Владимира Зеленского, после чего между нардепом и президентом Украины произошел короткий разговор, во время которого Олег Ляшко не хотел отпускать руку главы государства.

Владимиру Зеленскому даже пришлось сделать «радикалу» замечание.

После того, как все участники встречи зашли в зал для переговоров, у Олега Ляшко возник конфликт с охраной, которая попросила политика «сдать» мобильный телефон и прекратить трансляцию, сославшись на внутренний протокол.

Это вызвало у нардепа гневную реакцию.

Как писала «Фраза», Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации.

Ранее Зеленский открыл улицу Банковую для киевлян.