Эксперт оценил возможность посещения Армении Владимиром Зеленским

Возможный визит Владимира Зеленского в Армению можно будет расценить как сигнал со стороны Киева, что Украина готова выстраивать новые отношения с евразийским пространством, отметил в интервью AnalitikaUA.net украинский политолог Алексей Якубин.

Эксперт допустил, что, скорее всего, как минимум один из первых визитов Зеленского вполне может быть на саммит нормандской четверки, который будет летом.

«Есть такая традиция, что в те страны, которые новоизбранный политик (Президент – ред.) в первую очередь приезжает, это показатель того, что он именно с этими странами намерен разрешить какие-то проблемы или выстроить новую политику», — сказал Якубин.

Обращаясь к теме возможного визита Владимира Зеленского в постсоветские страны, политолог подчеркнул, что Армении на данный момент удается удерживать многовекторность. «В контексте Украины есть кейс Беларуси, но есть свои нюансы, есть кейс Грузии, но там свои нюансы, а вот Армения в этом плане может быть одной из таких первых точек соприкосновения Зеленского и постсоветского (евразийского) пространства».

Как сообщалось ранее, отвечая на вопрос корреспондентов программы «Новости» Первого канала Общественного телевидения Армении о том, приедет ли он в Ереван в случае избрания, Владимир Зеленский ответил: «У нас прекрасные отношения с Арменией и будут продолжатся».