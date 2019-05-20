Гройсман заявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после следующего заседания Кабинета министров, которое состоится в среду, 22 мая. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, 20 мая.

«Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом, — сказал глава Кабинета Министров, сообщает „Украинская правда“. — Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства».

В ходе брифинга он также отчитался о проделанной работе, рассказал о планах участвовать в парламентских выборах, а также посетовал на то, что новый президент не захотел принимать его предложение совместно сформировать новую повестку дня и очень быстро начать «принимать решения, чтобы сделать Украину сильной». «Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня», — заключил Гройсман.

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

При этом ранее в отставку подали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и руководство Службы безопасности Украины, а также министр обороны Степан Полторак.