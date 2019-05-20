Из-за больших пробок Кличко вынужден был приехать на инаугурацию на велосипеде

Городской голова Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за сильных пробок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», — написал Кличко, сопроводив текст соответствующими фото и видеоматериалами.

Как сообщала «Фраза», 31 марта 2019 года Кличко приехал на велосипеде на избирательный участок.

Напомним, 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского.