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Из-за больших пробок Кличко вынужден был приехать на инаугурацию на велосипеде

Из-за больших пробок Кличко вынужден был приехать на инаугурацию на велосипеде

Городской голова Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за сильных пробок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», — написал Кличко, сопроводив текст соответствующими фото и видеоматериалами.

Как сообщала «Фраза», 31 марта 2019 года Кличко приехал на велосипеде на избирательный участок.

Напомним, 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, политика, велосипед, инаугурация, Владимир Зеленский, новости Украины

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