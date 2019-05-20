Зеленский «запретил» чиновникам вешать в кабинетах его портреты

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский дал совет чиновникам. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это в своей речи во время инаугурации в Верховной Раде, которая прошла в понедельник, 20 мая.

В частности, Владимир Зеленский выступил против своих портретов в чиновничьих кабинетах.

Глава государства сказал: «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет».

Он посоветовал: «Повесьте туда фотографию своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза».

Как писала «Фраза», Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации.

Ранее Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.