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Возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах

Возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах

В Черновцах у здания ОГА идет круглосуточное молитвенное стояние общины захваченного храма Украинской Православной Церкви в селе Товтры Черновицкой области. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, после захвата храма в Товтрах в субботу, 18 мая, верующие приехали под здание местной администрации, которая «перевела» их парафию в новую церковную структуру Украины, лишив возможности молиться в своей церкви.

«К сожалению, в последнее время при тех обстоятельствах, которые обусловлены политикой, много прихожан не имеют места для молитвы. Их выгнали из храма, и они вынуждены молиться на улице. Поэтому мы собрались здесь, чтобы показать, что мы есть, и мы хотим молиться в храме Божьем», - говорит заместитель секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ иерей Серафим.

По словам священника, верующие пришли под стены Черновицкой ОГА для того, чтобы их «увидели и услышали» представители власти.

«Когда мы общаемся с представителями областной администрации, в частности с исполняющим обязанности главы Черновицкой ОГА Павлюком Михаилом Викторовичем, он говорит: «Мне принесли списки и по ним я перевожу храм». То есть, он говорит, что не видит и не слышит тех людей, которые хотят молиться так, как они молились, и оставаться в той канонической Церкви, в которой они были крещены, в которой они живут и молятся», - рассказал иерей Серафим.

 

Он также отметил, что верующие УПЦ неоднократно пробовали попасть на прием к Михаилу Павлюку, однако он оказывался «занят».

«Михаил Викторович говорит, что он не видит наших людей, он видит только списки. Когда мы приходим к нему с нашими прихожанами, он оказывается занят - или в командировке, или быстро уезжает».

Верующие УПЦ возмущены тем фактом, что церковь у них отобрали рейдерским способом, срезав замки.

«К сожалению, в селе Товтры люди не имеют возможности молиться, потому что их незаконно выгнали из храма, - отмечает иерей Серафим. - В ОГА нам говорят, что законно или незаконно - решает суд. Но, почему же они тогда не через суд этот вопрос решили? Почему не подали в суд на юридическое лицо, на религиозную общину, которая строила храм, ухаживала за ним, служила еженедельно? Когда люди лукаво, коварно, противозаконно снимают главу религиозной общины, руководителя юридического лица, меняют конфессию - это абсолютное беззаконие».

По словам священника, в Черновицко-Буковинской епархии Товтры – не первое село, где захватывают храм: по распоряжению местной ОГА много общин УПЦ «переведены» в новую Церковь Украины, и сотни верующих лишены места для молитвы.

«На сегодняшний день уже есть много религиозных общин, которые, к сожалению, вынуждены молиться или на улице, или в домах, потому что их беззаконным распоряжением главы Черновицкой ОГА насильственно изгнали из храма. Есть много других сел, в которых так же беззаконно заменяют нашего православного священника на какого-то другого, другой конфессии. По закону, если есть религиозная община, если документально есть юридическое лицо, есть ее руководитель и члены этой религиозной общины, то без их ведома никакие административные решения и изменения не происходят», - поясняет заместитель секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Молитвенное стояние у стен Черновицкой ОГА продолжается третьи сутки. Священники из разных сел и общин Черновицко-Буковинской епархии круглосуточно читают Псалтырь и акафисты. Верующие сменяют друг друга, приносят к администрации еду и теплые вещи.

«Когда мы говорили с представителями администрации, они нас не слышали, поэтому мы просим Бога, чтобы Господь открыл им сердца, вразумив, чтобы они услышали православных людей, которые хотят молиться истинному Богу. Если нас выгоняют из храмовых сооружений, Бог остается у нас в сердце. При этом, конечно, мы должны защищать, бороться и стоять за храмы Божии».

В субботу, 18 мая, храм в Тортрах был захвачен активистами ПЦУ. Как рассказали в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, представители национальной полиции сделали «живую цепь» к двери Свято-Успенского храма села Товтры. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через «живую цепь» сторонников ПЦУ. Инициаторы захвата срезали на глазах религиозной общины и правоохранителей замки и вошли в храм.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили день памяти преподобного Иова.

Тэги: общество, Черновцы, новости православия, УПЦ, новости Украины

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