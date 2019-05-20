Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации

Во время инаугурации президента Украины у Владимира Зеленского возник небольшой конфликт с лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Как выяснили журналисты «Фразы», политики обменялись репликами.

Приняв присягу и выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский заговорил о проблеме Крыма и Донбасса, при этом он перешел на русский язык.

После этого Олег Ляшко крикнул из зала: «Вони розуміють українську мову».

На что Владимир Зеленский ответил: «Так, розуміють. Дуже дякую, що продовжуєте ділити людей, пан Ляшко».

Как писала «Фраза», Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.