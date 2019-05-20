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Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк

Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк рассказал о своих ожиданиях от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ.

«Парламент должен проявить максимальное сотрудничество со вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня», — подчеркнул Яценюк во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая.

Яценюк отметил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий: «Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного Президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный Президент принимал присягу».

«Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный Президент примет присягу и представит свой план действий для страны», — сказал он.

Яценюк напомнил, что фракция «Народный фронт» представила свой план с трибуны парламента 17 мая: «Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы».

«Важно, что новоизбранный Президент предложит относительно восстановления территориальной целостности Украины, какой у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен Президентом. Также парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного Президента», — отметил лидер «Народного фронта».

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с Президентом: «Все эти дискуссии про досрочные выборы или очередные — это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже? Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается ли Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию».

«Поэтому парламент должен проявить максимальное сотрудничество со вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня», — подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что «Народный фронт» вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: «Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция».

Парламент принимает решения и продолжает работать, отметил Яценюк: «Это еще одно доказательство того, что парламент работающий и должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать».

Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции «Народный фронт» приняли участие в церемонии чтения памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы», а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

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