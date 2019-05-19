На Шварценеггера в Африке напал негр: удар ногами повалил Арнольда на землю

На соревнованиях Arnold Classic Africa, проходивших в ЮАР, на американского политика и актера Арнольда Шварценеггера напал негр. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовано на канале World’s Strongest Fan.

Нападавший прыгнул двумя ногами в спину Арнольду, который выступал на турнире в роли судьи.

В результате Шварценеггер сильно не пострадал. «Я подумал, что это на меня просто толпа напирает — такое часто бывает. А то, что это меня кто-то ударил, я понял, как и вы, только когда видео посмотрел», — написал он в Twitter.

Нападавший задержан.