В аэропорту Праги столкнулись два самолета с пассажирами

Накануне, 17 мая, в аэропорту Праги случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на взлетной полосе столкнулись два пассажирских лайнера.

По информации ресурса Novinky, при выруливании самолеты столкнулись кончиками крыльев. При этом на борту обоих лайнеров находились пассажиры.

Все люди в порядке, но им пришлось вернуться в терминал. Несмотря на незначительные повреждения самолетов, их тщательно обследуют специалисты.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 мая 2018 года в аэропорту «Киев» грузчики багажа на спецтранспорте врезались в самолет компании Ernest Airlines.

5 декабря 2018 года в столичном аэропорту имени Сикорского произошло ЧП — самолет Як-40 авиакомпании «Мотор Сич» столкнулся с наземным источником электропитания. В результате столкновения вспомогательный автомобиль опрокинулся на бок.