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В центре Запорожья полицейский дубинкой жестоко избил пьяного мужчину

В центре Запорожья полицейский дубинкой жестоко избил пьяного мужчину

На днях в центре Запорожья во дворе по проспекту Соборному 222 произошел неприятный инцидент с участием сотрудников правоохранительных органов. Как выяснили журналисты «Фразы», один из стражей порядка дубинкой жестоко избил мужчину.

По словам очевидцев, патрульные прибыли на вызов для того, чтобы утихомирить мужчину, который, будучи в состоянии опьянения, нарушал порядок: кричал и нецензурно выражался, сообщает «Заноза».

Мужчине выписали штраф, после чего один из правоохранителей нанес нарушителю несколько ударов резиновой дубинкой. При этом, как говорят свидетели, мужчина сопротивления совсем не оказывал и не имел при себе опасных предметов.

В пресс-службе местной полиции говорят, что по этому видео нельзя точно определить, был ли человек с дубинкой полицейским, поскольку не видно ни шевронов, ни других опознавательных знаков. Сейчас проводится проверка.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 27 июля 2017 года в Николаеве в микрорайоне «Соляные» патрульные полицейские избили человека. Пострадавший утверждал, что в результате действий работников полиции он получил сотрясение мозга.

В начале января 2018 года в Киеве неадекватное поведение патрульного полицейского едва не до смерти напугало супругов.

Также в январе сообщалось, что в Запорожье трое патрульных полицейских на стационарном посту полиции «Запорожье-север» остановили автомобиль, по неуказанным причинам надели водителю наручники и избили резиновыми дубинками — медики насчитали следы от 13 ударов на его теле. Потом потерпевшего более 6 часов насильно держали ночью на улице, ограничивая его передвижение.

В середине мая 2018 года в Сумах представители местной патрульной полиции средь бела дня издевались над мужчиной, который сидел под домом на лавочке.

В июле 2018 года в одном из отделений харьковской полиции правоохранители ради развлечения избили мужчину

Тэги: полиция, Запорожье, общество, избиение

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