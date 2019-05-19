Мощный ураган на Житомирщине за минуты повалил более 100 га леса

Мощный ураган, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емольчино и Городницу в Житомирской области, за считанные минуты повалил более 100 га леса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

По словам инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов, стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и вызвала разрыв теплицы по выращиванию посадочного материала.

Специалисты добавили, что гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 16 мая, в Житомирской области было зафиксировано редкое как для этого региона явление — смерч. В результате непогоды больше всего пострадали населенные пункты Майстрова Воля, Пилиповичи, Городище и Анета.