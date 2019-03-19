В Ивано-Франковске Нацкорпус устроил «теплый прием» Порошенко. Пришлось вмешаться полиции

Во вторник, 19 марта, в центре Ивано-Франковска произошли беспорядки с участием активистов «Национальных дружин», недовольных визитом в город президента Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», ситуацию «разрулили» правоохранители, которым для наведения порядка даже пришлось применить спецсредства.

Как передает «Курс», радикалы пришли на митинг, когда на сцене выступала группа «Тик». Сам же Петр Порошенко в город еще не приехал. С собой представители Нацкорпуса принесли плакаты «Свинарчуков за решетку».

Сообщается, что в какой-то момент правоохранители взяли протестующих в кольцо и при помощи слезоточивого газа оттеснили их подальше от места проведения митинга.

После этого полицейские выстроились границей между радикалами и сторонниками Порошенко. Нацдружины скандировали: «Вместе и до конца!». Сторонники же президента парировали: «Банду из города!».

Как писала «Фраза», в Киеве Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко.

Ранее в Киеве «титушки» напали на противников Порошенко.