В Киеве взорвали подъезд жилого дома

Во вторник, 19 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв в подъезде жилого дома, расположенного в Днепровском районе. Как выяснили журналисты «Фразы», лишь по счастливой случайности происшествие обошлось без жертв.

Как передает «Информатор», сообщение о взрыве на улице Стальского, 30 поступило в дежурную часть примерно 17-45. На место ЧП немедленно выехали правоохранители, медики и пожарные.

По предварительным данным, причиной детонации могла стать граната или взрывное устройство. Отмечается, что взрывом разворотило двери подъезда и повыбивало стекла на нескольких этажах.

По словам очевидцев, сразу после взрыва от дома убегал какой-то мужчина, однако примет подозреваемого никто не разглядел.

В настоящее время на месте инцидента работают эксперты и сотрудники газовой службы. Жильцов подъезда эвакуировали, поскольку существует риск утечки газа.

Как писала «Фраза», в центре Львова взорвалась канализация. Люди гадают: что это было?

Ранее в столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось.