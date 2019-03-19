В Харькове полицейская «шишка» задавила старика прямо на пешеходном переходе, ‒ СМИ

В сети появилось видео резонансного ДТП в Харькове, которое произошло на улице Полтавский шлях еще 8 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой аварии стал 65-летний пенсионер.

Как передает издание «ХарківTimes», от полученных травм несчастный пешеход скончался 14 марта в городской больнице скорой помощи.

По словам родственников потерпевшего, за рулем автомобиля Toyota Avalon белого цвета находилась начальник отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент был зафиксирован камерой уличного наблюдения и доступен к просмотру на видеохостинге Youtube.

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