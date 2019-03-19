Одиозный судья отпраздновал день рождения с членами комиссии, которые должны проверять его деятельность

Заместитель главы Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, которого обвиняют в принятии решений против активистов Майдана, пригласил на свой день рождения многих высокопоставленных людей. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, среди них и члены комиссии, которая должна рассмотреть его соответствие занимаемой должности.

Как сообщает «Слідство.інфо», празднование состоялось 13 марта в дорогом ресторане возле Оперного театра в центре Киева. Заведение арендовали полностью. На мероприятии присутствовали до трех десятков гостей, преимущественно влиятельных представителей судебной и правоохранительной систем.

В частности, как утверждают журналисты, среди приглашенных, помимо высокопоставленных коллег-судей, можно было заметить главного военного прокурора Анатолия Матиоса, одиозного бывшего народного депутата от Партии регионов Сергея Кивалова.

Однако самым неожиданным для расследователей стало появление на вечеринке членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая будет оценивать Аблова и должна решить, быть ли ему судьей и в дальнейшем. Так, на входе в ресторан журналисты заметили трех членов комиссии — Тараса Лукаша, Владимира Бутенко и главу ВККС Сергея Козьякова.

Последний признал, что присутствовал на вечере, однако утверждает, что получил приглашение в ресторан на «неформальную дискуссию» от шеф-редактора одного из профильных юридических изданий, а не на день рождения Аблова. Эту же информацию подтвердил и Лукаш.

Как напоминает издание, Аблов, который работает судьей 12 лет, стал известен широкой общественности благодаря скандальным судебным решением. В частности, в декабре 2013 года он обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м — признал законной схему закупки так называемых «рюкзаков Авакова», после чего дело было прекращено. А в 2018-м восстановил в должности ректора медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2014 года судья Окружного административного суда Киева Евгений Аблов принял решение де-факто запрещающее проводить референдум по вступлению нашей страны в НАТО.

В июле 2017 года СМИ сообщили, что Аблов приватизировал выделенное ему по закону служебное жилье и впоследствии продал его за 9 млн 100 тыс. грн.