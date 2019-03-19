«Дырявое облако» в ОАЭ озадачило соцсети

В Объединенных Арабских Эмиратах житель города Эль-Айн снял загадочное природное явление. Как выяснили журналисты «Фразы», видео уже обсуждают в сети.

Автор назвал уведенное им «дырявым облаком».

На видео в небе видна странная «воронка».

Обсуждая кадры, некоторые даже допускали присутствие мистики.

Впрочем, не исключено, что причиной стал перепад температуры, когда сквозь облако пролетал самолет.

Видео:

Как писала «Фраза», на Марсе обнаружен загадочный объект.

Ранее пассажир самолета снял на видео НЛО, который летел рядом.