«Дырявое облако» в ОАЭ озадачило соцсети

В Объединенных Арабских Эмиратах житель города Эль-Айн снял загадочное природное явление. Как выяснили журналисты «Фразы», видео уже обсуждают в сети.
Автор назвал уведенное им «дырявым облаком».
На видео в небе видна странная «воронка».
Обсуждая кадры, некоторые даже допускали присутствие мистики.
Впрочем, не исключено, что причиной стал перепад температуры, когда сквозь облако пролетал самолет.
Видео:
Как писала «Фраза», на Марсе обнаружен загадочный объект.
Ранее пассажир самолета снял на видео НЛО, который летел рядом.