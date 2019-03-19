Кличко пообещал открыть метро на Виноградарь до конца 2021 года

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что метро на Виноградарь появится до конца 2021 года. Как выяснили журналисты «Фразы», он заявил, что на Сырецко-Печерской линии появятся станции «Мостицкая» и «Проспект Правды»

Виталий Кличко заявил, что станции будут открыты в декабре 2021 года.

Во вторник, 19 марта, он провел инспекцию работ. Присоединиться к нему решил президент Украины Петр Порошенко.

Также Виталий Кличко добавил, что стоимость проекта составит шесть миллиардов гривен, а новые станции ежедневно смогут пропускать 150 тысяч жителей столицы.

Как писала «Фраза», у Кличко решили создать «отель для бомжей».

Ранее Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах.