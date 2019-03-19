Наместник Святогорской лавры - активистам ПЦУ: Из захваченных церквей в рай не попадёте

В день Торжества Православия, 17 марта, в Святогорской лавре совершались торжественные богослужения, на которые собралось около трех тысяч прихожан и паломников. Как выяснили журналисты «Фразы», в своей проповеди наместник обители митрополит Арсений напомнил о гонениях на христиан, не раз сотрясавших нашу Церковь в течение всей её двухтысячелетней истории, обратил он внимание и на нынешние испытания.

Проповедник назвал признаки истинности Церкви Христовой на основании слов Христовых Священного Писания и церковного предания, а также ярко показал несостоятельность слов тех, кто агитирует в пользу новосозданной в Украине церковной структуры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Владыка напомнил о том, как Украинская Православная Церковь поднимала из руин свои храмы и монастыри после безбожного советского периода и какое множество построила новых. Комментируя участившиеся в последнее время захваты храмов в разных епархиях Украины, митрополит напомнил всем, кто участвует в современных гонениях на Церковь: «Из ворованных, захваченных церквей в рай не попадёте».

Митрополит Арсений предложил собранию верующих ответить на вопросы касательно нынешнего устроения канонической Церкви в Украине: «Верите ли вы, что наша Святая Церковь спасительна? Верите ли вы, что Украинская Православная Церковь, объединяющая нас в нашем Отечестве под Предстоятельством Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины есть истинная Церковь?», — на все эти вопросы соборно всё собрание верующих отвечало единодушное «да».

Митрополит Арсений также попросил собрание верующих, чтобы каждый, осенив себя крестным знамением, засвидетельствовал свою верность Украинской Православной Церкви голосованием рук, на что все до единого из присутствовавших в храме верующих подняли руки «За».

За Божественной литургией возносились сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине.