Путин внезапно заговорил по-украински

Во время выступления в аннексированном Крыму президент России Владимир Путин набросился с критикой на высшее руководство Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы «донести» свою мысль, глава РФ даже заговорил на украинском языке.

Как передает «РБК», по мнению Путина, украинцы, которые в России являются третьей по численности этнической группой, не чувствуют никаких ущемлений.

А вот с украинской властью, по словам российского президента, он не может ни о чем договориться.

«Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», ‒ подчеркнул Путин и добавил: «Иногда просто хочется спросить по-украински: «З глузду з’їхав чи що?»

Как писала «Фраза», Путин наградил орденом Народного артиста Украины, выступавшего против российской агрессии.

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