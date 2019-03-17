Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»

2 февраля 1959 года, на Северном Урале загадочно погибла группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Окончив поход, туристы должны были прибыть в Свердловск 15 февраля, но не прибыли. На поиски были брошены военные и гражданские поисковики, авиация, охотники из числа местных жителей. 26 на склоне горы нашли палатку. Вскоре начали находить трупы. Двое внизу на границе леса у большого кедра, под которым находились остатки костра. Затем на склоне нашли ещё три трупа в позах, свидетельствующих о том, что эти трое пытались от костра вернуться к палатке. Все пятеро по данным вскрытия погибли от замерзания. Ещё четверых нашли много позже в неглубоком овражке под слоем снега в несколько метров.

На сегодняшний день существует более 100 версий гибели группы Дятлова.

Мы собрали в одном видео на канале «Фразы» основные версии.