В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко

В воскресенье, 17 марта, на Михайловской площади в Киеве произошел инцидент во время предвыборного выступления президента Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные молодчики «разобрались» с активистами, недовольными политикой главы государства.

Как передает «Страна», как только президент начал свое выступление, небольшая группа людей стала скандировать «Ганьба!». Кроме того, один из протестующих развернул плакат, на котором написано «Где отрубленные руки?» Также с толпы выкрикивали «Прекрати красть!».

Сообщается, что после этого вокруг митингующих собрались похожие на «титушек» молодые парни в количестве около 15 человек, после чего между двумя группами произошло небольшое столкновение.

Как писала «Фраза», в Киеве Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко.

Ранее в сети появилось видео, как губернатор Москаль «спас» Порошенко от неудобного вопроса.